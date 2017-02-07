rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На ростовских дорогах ограничили движение из-за непогоды

7 февраля 2017, 21:52
На нескольких дорогах Ростовской области во вторник ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохой погоды, информирует областное УМВД.

Ограничения действуют на дорогах Котельниково - Песчанокопская на участке с 93 по 190 километр, Устьман - Веселый - Сальск с 80 по 142 километр и Егорлык - Сальск с 36 по 69 километр.

Эти меры распространяются на дорогах Сальск - Яшалта с 0 по 50 километр и Сальск - Городовиковск с 0 по 42 километр.

На момент вторника 21.30 мск в Ростове температура воздуха достигла 11 градусов мороза. Ухудшение погоды фиксируется с минувших выходных.

Сейчас работники ГИБДД патрулируют эти участки дорог. Также одну из трасс перекрывали для пассажирского транспорта в ночь на вторник.

р1

Устраивает работа коммунальных служб Ростова?
Материалы по теме
На участке дороги М-4 "Дон" закрыли движение для грузовиковТранспортники Ростова остались в долгах из-за ограничения движения
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00