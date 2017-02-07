На ростовских дорогах ограничили движение из-за непогоды

Ограничения действуют на дорогах Котельниково - Песчанокопская на участке с 93 по 190 километр, Устьман - Веселый - Сальск с 80 по 142 километр и Егорлык - Сальск с 36 по 69 километр.
Эти меры распространяются на дорогах Сальск - Яшалта с 0 по 50 километр и Сальск - Городовиковск с 0 по 42 километр.
На момент вторника 21.30 мск в Ростове температура воздуха достигла 11 градусов мороза. Ухудшение погоды фиксируется с минувших выходных.
Сейчас работники ГИБДД патрулируют эти участки дорог. Также одну из трасс перекрывали для пассажирского транспорта в ночь на вторник.
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