Почти 8% жителей Ростовской области отдают на кредиты больше ползарплаты

Самая удручающая ситуация с закредитованностью населения сложилась в Кировской области, там более 16,6% населения вынуждены относить в банки свыше 50% своих доходов. Меньше всего таких заемщиков насчитывается в Санкт-Петербурге, чуть больше 5,2% жителей города выплачивают огромные кредиты. "Доля закредитованного населения в Краснодарском крае превышает 10,2% населения", - сообщает НБКИ.