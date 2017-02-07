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Почти 8% жителей Ростовской области отдают на кредиты больше ползарплаты

7 февраля 2017, 17:58
Больше половины своих заработков на погашение кредитов отдают 7,87% жителей Ростовской области, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю Ростовская область оказалась девятой в списке регионов с наиболее благоприятной ситуацией. Для сравнения, в среднем по стране у 9,8% жителей больше половины заработанного уходит на кредиты.

Самая удручающая ситуация с закредитованностью населения сложилась в Кировской области, там более 16,6% населения вынуждены относить в банки свыше 50% своих доходов. Меньше всего таких заемщиков насчитывается в Санкт-Петербурге, чуть больше 5,2% жителей города выплачивают огромные кредиты. "Доля закредитованного населения в Краснодарском крае превышает 10,2% населения", - сообщает НБКИ.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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