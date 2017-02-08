Аналог стероидов, который нельзя обнаружить, разработали в Ростове

"Стимулятор увеличивает спортивные показатели за счет ресурсов собственного организма и не является допингом. Стимулятор не приносит в организм никаких веществ, а лишь активирует те ресурсы, которые обычно сложно активировать самостоятельно. Стимулятор не оставляет никаких следов и его невозможно отследить", - заявил он.
Свиридов отмечает, что во время Олимпиады в Рио 2016 года, когда российских спортсменов массово отстраняли, американские спортсмены активно позиционировали использование чистых средств и способов, в том числе стимуляции в качестве дополнительных тренировок.
"Стимулятор активирует определенные области коры головного мозга, прикладывая электрод в двух местах мощностью до двух миллиампер активируются нейроны, находящиеся под этой областью", - уточнил Свиридов.
Для спортсменов стимулируется область головы, где находится зона, отвечающая за моторику: это позволяет быстрее наращивать мышечную массу, ускоряется мышечная реакция, внимание и точность – это особенно важно для боевых видов спорта, добавил он.