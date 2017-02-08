Аналог стероидов, который нельзя обнаружить, разработали в Ростове

"Стимулятор увеличивает спортивные показатели за счет ресурсов собственного организма и не является допингом. Стимулятор не приносит в организм никаких веществ, а лишь активирует те ресурсы, которые обычно сложно активировать самостоятельно. Стимулятор не оставляет никаких следов и его невозможно отследить", - заявил он.