rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Аналог стероидов, который нельзя обнаружить, разработали в Ростове

8 февраля 2017, 19:00
Стимулятор мозга, который поможет спортсменам улучшить результаты и не отслеживается анализами, разработали в Ростове, рассказал RostovGazeta руководитель проекта NeuroIT Николай Свиридов.

"Стимулятор увеличивает спортивные показатели за счет ресурсов собственного организма и не является допингом. Стимулятор не приносит в организм никаких веществ, а лишь активирует те ресурсы, которые обычно сложно активировать самостоятельно. Стимулятор не оставляет никаких следов и его невозможно отследить", - заявил он.

Свиридов отмечает, что во время Олимпиады в Рио 2016 года, когда российских спортсменов массово отстраняли, американские спортсмены активно позиционировали использование чистых средств и способов, в том числе стимуляции в качестве дополнительных тренировок.

"Стимулятор активирует определенные области коры головного мозга, прикладывая электрод в двух местах мощностью до двух миллиампер активируются нейроны, находящиеся под этой областью", - уточнил Свиридов.

Для спортсменов стимулируется область головы, где находится зона, отвечающая за моторику: это позволяет быстрее наращивать мышечную массу, ускоряется мышечная реакция, внимание и точность – это особенно важно для боевых видов спорта, добавил он.

Как вы считаете - этично ли спортсменам пользоваться стимуляторами?
#Новости#Алина Андреева#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00