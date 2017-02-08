"Дочка" РЖД требует от Минфина и Минтранса Ростовской области 148 млн руб

Сумма исковых требований СКППК превысила 148,1 миллиона рублей. "Дочка" РЖД требует возместить из средств регионального бюджета убытки, возникшие из-за государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородных поездах в 2013 году. В период с 1 января по 31 декабря 2013 года экономически обоснованный тариф за одну зону составлял 12,24 рубля. Заседание назначено на 14 февраля 2017 года.
Ранее СКППК уже судилась с областным министерством транспорта. В 2015 году компания пыталась отсудить у областного министерства транспорта и министерства финансов 139 миллионов рублей возмещения потерь доходов из-за недостаточных тарифов в 2011 году, однако арбитражный суд не удовлетворил требование. Кроме того, в электронной картотеке имеются данные о судебном разбирательстве, инициированном СКППК против регионального министерства труда и соцразвития в 2015 году. Дочка "РЖД" требовала возместить потери в доходах, которые возникли из-за предоставления бесплатного проезда льготникам в 2013 году в размере 15,7 миллиона рублей. Однако суд частично удовлетворил иск, поставив выплатить СКПП из регионального бюджета лишь 45 тысяч рублей.
"Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" является дочерним зависимым обществом ОАО "РЖД". Зарегистрирована 22 июня 2007 года, создана на полигоне Северо-Кавказской железной дороги с участием в уставном капитале ОАО "РЖД" и Ростовской области.
По данным системы СПАРК, чистый убыток компании в 2015 году составил 186,5 миллиона рублей.
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