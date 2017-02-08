"Дочка" РЖД требует от Минфина и Минтранса Ростовской области 148 млн руб

Ранее СКППК уже судилась с областным министерством транспорта. В 2015 году компания пыталась отсудить у областного министерства транспорта и министерства финансов 139 миллионов рублей возмещения потерь доходов из-за недостаточных тарифов в 2011 году, однако арбитражный суд не удовлетворил требование. Кроме того, в электронной картотеке имеются данные о судебном разбирательстве, инициированном СКППК против регионального министерства труда и соцразвития в 2015 году. Дочка "РЖД" требовала возместить потери в доходах, которые возникли из-за предоставления бесплатного проезда льготникам в 2013 году в размере 15,7 миллиона рублей. Однако суд частично удовлетворил иск, поставив выплатить СКПП из регионального бюджета лишь 45 тысяч рублей.