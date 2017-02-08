rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Две маршрутки отправили в ремонт после жалоб ростовчан в соцсетях

8 февраля 2017, 10:46
Скандальная маршрутка-"свиновозка" и еще один автомобиль в таком же плохом состоянии были сняты с маршрутов по результатам произведенного осмотра, рассказал RostovGazeta один из сотрудников отдела эксплуатации ЗАО "АТП №5".

Ранее фотографии грязной маршрутки, принадлежащей этому учреждению, появилась в социальных сетях. Горожане окрестили эту машину "свиновозкой".

"После осмотра была снята эта и еще одна машина, обе с маршрута №95. Кроме загрязненности салона и порванной обивки сидений, выявлено много других неисправностей. Машины отправлены на восстановление в ремонт", – прокомментировал собеседник.

По его словам, осмотры машин перед рейсами проводятся ежедневно. Виной тому, что на маршрут была отправлена машина в неподобающем состоянии, послужил человеческий фактор.

Каких-либо дополнительных осмотров всего автопарка, по словам собеседника, не запланировано.

На ваш взгляд, принятых мер достаточно?
Материалы по теме
Жители Ростова пожаловались на отсутствие маршруток в вечернее времяДрифтующая маршрутка попала на видео в РостовеРостовскую "маршрутку-свиновозку" снимут с рейса
#Новости#Анастасия Жирнякова#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00