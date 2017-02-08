Две маршрутки отправили в ремонт после жалоб ростовчан в соцсетях

Ранее фотографии грязной маршрутки, принадлежащей этому учреждению, появилась в социальных сетях. Горожане окрестили эту машину "свиновозкой".
"После осмотра была снята эта и еще одна машина, обе с маршрута №95. Кроме загрязненности салона и порванной обивки сидений, выявлено много других неисправностей. Машины отправлены на восстановление в ремонт", – прокомментировал собеседник.
По его словам, осмотры машин перед рейсами проводятся ежедневно. Виной тому, что на маршрут была отправлена машина в неподобающем состоянии, послужил человеческий фактор.
Каких-либо дополнительных осмотров всего автопарка, по словам собеседника, не запланировано.