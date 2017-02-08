Ростовские власти отказались комментировать продажу Нобоа "Зениту"

По данным СМИ, его планировали обменять на полузащитника команды Павла Могилевца, который ранее играл в команде на правах аренды. Представитель футбольного клуба "Ростов" отказался комментировать информацию и направил журналиста RostovGazeta в правительство Ростовской области.



"Не могу прокомментировать. Обращайтесь к тому, кто об этом сообщает", — отметили в пресс-службе замгубернатора.



Ранее из-за информации о возможном уходе Нобоа из команды его жену Ольгу болельщики засыпали оскорбительными сообщениями в социальной сети.