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Ростовские власти отказались комментировать продажу Нобоа "Зениту"

8 февраля 2017, 19:15
Власти Ростовской области отказались комментировать продажу полузащитника футбольного клуба "Ростов" Кристиана Нобоа, сообщили RostovGazeta в пресс-службе первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

По данным СМИ, его планировали обменять на полузащитника команды Павла Могилевца, который ранее играл в команде на правах аренды. Представитель футбольного клуба "Ростов" отказался комментировать информацию и направил журналиста RostovGazeta в правительство Ростовской области.

"Не могу прокомментировать. Обращайтесь к тому, кто об этом сообщает", — отметили в пресс-службе замгубернатора.

Ранее из-за информации о возможном уходе Нобоа из команды его жену Ольгу болельщики засыпали оскорбительными сообщениями в социальной сети.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
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