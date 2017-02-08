Ростовским аграриям не хватит льготных кредитов

Установленные лимиты для Ростовской области по возмещению банковского процента не превышает 1,190 миллиарда рублей. По оценке Рачаловского, это позволит выдать льготных кредитов на сумму 11 миллиардов рублей.



Министр считает, что этих денег достаточно только для одного вида кредитования – краткосрочного. "Если бы это были только короткие кредиты, то я бы сказал, что этой суммы достаточно, чтобы провести весенне-полевые работы. Это примерно уровень потребности в коротких кредитах, которые брали за последние пару лет", — отметил он. Однако, по его словам, этого лимита недостаточно даже для одного серьезного инвестиционного проекта.



Рачаловский заявил, что с этого года меняется сама система льготного кредитования АПК. "Фермер на первом этапе должен обратиться в банк для включения его в реестр потенциальных заемщиков. Банки направят эту информацию в головной офис и затем в министерстве сельского хозяйства будет приниматься решение по каждому региону", — говорит он.



Новая программа не будет распространяться на уже выданные кредиты фермерам.