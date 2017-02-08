"Синих воротничков" не хватает в Ростовской области

"На данный момент в базе службы занятости области 33 тысячи вакансий "синих воротничков", - сказано в сообщении.
Наиболее востребованными являются специалисты в сфере обслуживания, строительства, обрабатывающем производстве, а также швеи, повара и водители.
В регионе не везде совпадают потребности с предложениями в отношении вакансий, так, остро нуждаются в швеях Шахты, Гуково и Новошахтинск, а в Кашарском районе есть опытные специалисты в этой сфере, но нет для них работы.
Отмечается, что ситуации иногда становятся безвыходными, так как большинство жителей области не готовы менять место жительства ради работы.
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