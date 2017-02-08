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"Синих воротничков" не хватает в Ростовской области

8 февраля 2017, 17:08
Экономика Ростовской области остро нуждается в специалистах рабочих профессий, сообщило облправительство.

"На данный момент в базе службы занятости области 33 тысячи вакансий "синих воротничков", - сказано в сообщении.

Наиболее востребованными являются специалисты в сфере обслуживания, строительства, обрабатывающем производстве, а также швеи, повара и водители.

В регионе не везде совпадают потребности с предложениями в отношении вакансий, так, остро нуждаются в швеях Шахты, Гуково и Новошахтинск, а в Кашарском районе есть опытные специалисты в этой сфере, но нет для них работы.

Отмечается, что ситуации иногда становятся безвыходными, так как большинство жителей области не готовы менять место жительства ради работы.

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#Новости#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Экономика
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