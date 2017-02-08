Стоимость приготовления щей из свежей капусты выросла в Ростовской области

Так, стоимость белокочанной капусты выросла на 1,8%, моркови – на 0,8%, картофеля и лука – на 1,7%, говядины – на 0,4%. В среднем хозяйкам Ростовской области приготовление щей обходится в 179,29 рубля с учетом использования 0,5 килограмма мяса, 5,5 килограмма картофеля, 150 граммов лука, 150 граммов моркови и 0,5 килограмма свежей белокочанной капусты.