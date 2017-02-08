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Стоимость приготовления щей из свежей капусты выросла в Ростовской области

8 февраля 2017, 17:01
За неделю в Ростовской области выросла стоимость продуктов, предусмотренных рецептом приготовления щей из свежей капусты и говядины, говорится в отчете Ростовстата.

Так, стоимость белокочанной капусты выросла на 1,8%, морковина 0,8%, картофеля и лукана 1,7%, говядинына 0,4%. В среднем хозяйкам Ростовской области приготовление щей обходится в 179,29 рубля с учетом использования 0,5 килограмма мяса, 5,5 килограмма картофеля, 150 граммов лука, 150 граммов моркови и 0,5 килограмма свежей белокочанной капусты.

Кроме ингредиентов для борща на прилавках Ростовской области выросли цены на яблоки, вареную колбасу, рис и сметану. За минувшую неделю немного снизилась средняя стоимость куриных яиц, сахара, сыров и подсолнечного масла.

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