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В Ростове из-за пьяного пассажира на час задержали самолет

8 февраля 2017, 10:33
В ростовском аэропорту самолет рейсом Ростов - Москва в пятницу был задержан на час из-за инцидента, рассказала RostovGazeta директор по стратегическим коммуникациям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" Ольга Ладейщикова.

"Вечером в пятницу из-за ЧП был задержан самолет в столицу. По данному факту проводится внутреннее расследование", - сказала Ладейщикова.

По предварительным данным, один из пассажиров самолета был изрядно пьян. Сопроводить подвыпившего мужчину на борт самолета решил его друг - один из сотрудников аэропорта, инспектор службы авиационной безопасности. Однако командир судна не пустил инспектора без посадочного талона и вызвал полицию. Рейс пришлось задержать на час из-за повторного досмотра пассажиров. Пьяный мужчина улететь в Москву не смог. А инспектору, нарушившему порядок аэропорта, грозит увольнение.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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