В Ростове из-за пьяного пассажира на час задержали самолет

По предварительным данным, один из пассажиров самолета был изрядно пьян. Сопроводить подвыпившего мужчину на борт самолета решил его друг - один из сотрудников аэропорта, инспектор службы авиационной безопасности. Однако командир судна не пустил инспектора без посадочного талона и вызвал полицию. Рейс пришлось задержать на час из-за повторного досмотра пассажиров. Пьяный мужчина улететь в Москву не смог. А инспектору, нарушившему порядок аэропорта, грозит увольнение.