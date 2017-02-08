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Валютных нарушений стало в 7 раз больше в Ростовской области

8 февраля 2017, 16:37
В Ростовской области в семь раз чаще стали нарушать валютное законодательство за 2016 год, констатировал руководитель УФНС России по Ростовской области Дмитрий Фотинов.

"В 2016 году было почти 500 проверок на соблюдение валютного законодательства. По вынесенным решениям было выявлено 335 нарушений, и это почти в 7 раз больше нарушений, которые были в 2015 году", - рассказал он.

Было возбуждено почти 400 административных дел, по данным Фотинова.

Фотинов признал, что есть определенные проблемы как у юридических, так и у физических лиц. Он напомнил в первую очередь физическим лицам о необходимости предоставления отчета о движении денежных средств по счетам в банках за пределами РФ в налоговые органы.

#Новости#Алина Андреева#Экономика
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