Валютных нарушений стало в 7 раз больше в Ростовской области

"В 2016 году было почти 500 проверок на соблюдение валютного законодательства. По вынесенным решениям было выявлено 335 нарушений, и это почти в 7 раз больше нарушений, которые были в 2015 году", - рассказал он.
Было возбуждено почти 400 административных дел, по данным Фотинова.
Фотинов признал, что есть определенные проблемы как у юридических, так и у физических лиц. Он напомнил в первую очередь физическим лицам о необходимости предоставления отчета о движении денежных средств по счетам в банках за пределами РФ в налоговые органы.