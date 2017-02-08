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Военные топографы ЮВО создали 3D-карту во время учения

8 февраля 2017, 14:16
Топографы Южного военного округа смоделировали 3D-карту местности во время проведения тренировок, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Учения проводились для проверки уровня топографического и геодезического обеспечения войск округа", - сказано в сообщении.

Для создания 3D-макета неизвестной местности военнослужащие использовали современное оборудование, при помощи которого наносили объекты на схему в режиме реального времени. Такие модели, востребованные всеми родами войск, после создания можно транслировать на экраны общего пользования.

Уточняется, что в учениях задействовали 50 топографов округа и порядка 10 единиц спецоборудования.

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