Военные топографы ЮВО создали 3D-карту во время учения

"Учения проводились для проверки уровня топографического и геодезического обеспечения войск округа", - сказано в сообщении.
Для создания 3D-макета неизвестной местности военнослужащие использовали современное оборудование, при помощи которого наносили объекты на схему в режиме реального времени. Такие модели, востребованные всеми родами войск, после создания можно транслировать на экраны общего пользования.
Уточняется, что в учениях задействовали 50 топографов округа и порядка 10 единиц спецоборудования.
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