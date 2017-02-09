Донской сырзавод остался безнаказанным за превышение нормы консервантов

Но суд не удовлетворил иск контролирующего органа и отказал в привлечении предприятия к административной ответственности. Причиной для такого решения, вынесенного арбитражем, стало нарушение сроков исследования взятых проб. По ГОСТу, анализ по органолептическим и физико-химическим показателям должен проводиться не позднее, чем через 24 часа после отбора. Данное условие Россельхознадзором не было соблюдено.