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Posted 9 февраля 2017, 15:18

Published 9 февраля 2017, 15:18

Modified 11 сентября 2022, 16:08

Updated 11 сентября 2022, 16:08

Донской сырзавод остался безнаказанным за превышение нормы консервантов

9 февраля 2017, 15:18
Сыродельный завод "Семикаракорский" в Ростовской области сумел избежать наказания Россельхознадзора за превышение нормы консервантов в своей продукции, соответствующий иск, поданный контролирующей организацией, не был удовлетворен арбитражем, гласят документы в электронной картотеке.

В августе минувшего года сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отобрали на пробу образцы продукции сырзавода в Семикаракорске. В образце сыра под названием "Премиум" с заменителем молочного жира работники лаборатории выявили превышение в 1,5 раза допустимой нормы содержания нитрата натрия, используемого в качестве консерванта.

Но суд не удовлетворил иск контролирующего органа и отказал в привлечении предприятия к административной ответственности. Причиной для такого решения, вынесенного арбитражем, стало нарушение сроков исследования взятых проб. По ГОСТу, анализ по органолептическим и физико-химическим показателям должен проводиться не позднее, чем через 24 часа после отбора. Данное условие Россельхознадзором не было соблюдено.

По информации, содержащейся в системе СПАРК, чистая прибыль сыродельного завода "Семикаракорский" по итогам 2015 года составила 13,5 миллиона рублей, объем выручки превысил 2,4 миллиарда.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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