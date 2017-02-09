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Донской сырзавод остался безнаказанным за превышение нормы консервантов

9 февраля 2017, 18:18
Сыродельный завод "Семикаракорский" в Ростовской области сумел избежать наказания Россельхознадзора за превышение нормы консервантов в своей продукции, соответствующий иск, поданный контролирующей организацией, не был удовлетворен арбитражем, гласят документы в электронной картотеке.

В августе минувшего года сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отобрали на пробу образцы продукции сырзавода в Семикаракорске. В образце сыра под названием "Премиум" с заменителем молочного жира работники лаборатории выявили превышение в 1,5 раза допустимой нормы содержания нитрата натрия, используемого в качестве консерванта.

Но суд не удовлетворил иск контролирующего органа и отказал в привлечении предприятия к административной ответственности. Причиной для такого решения, вынесенного арбитражем, стало нарушение сроков исследования взятых проб. По ГОСТу, анализ по органолептическим и физико-химическим показателям должен проводиться не позднее, чем через 24 часа после отбора. Данное условие Россельхознадзором не было соблюдено.

По информации, содержащейся в системе СПАРК, чистая прибыль сыродельного завода "Семикаракорский" по итогам 2015 года составила 13,5 миллиона рублей, объем выручки превысил 2,4 миллиарда.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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