Фермерам Ростовской области рекомендуют отказаться от свиней из-за чумы

Внимание министерства к подсобным хозяйствам региона возросло после того, как за прошедший год зафиксировали три случая падежа свиней в Веселовском и Целинском районах. Уничтожили все поголовье в пятикилометровой зоне. На компенсацию ущерба населению из бюджета области выделили 1,3 миллиарда рублей. По словам Рачаловского, уничтожение поголовья нанесло существенный удар по производству мяса в Ростовской области.