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Фермерам Ростовской области рекомендуют отказаться от свиней из-за чумы

9 февраля 2017, 16:19
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский порекомендовал жителям региона ограничить выращивание свиней из-за вспышки американской чумы (АЧС), сообщил на пресс-конференции сам Рачаловский.

"Есть проблемы с АЧС, и мы настаиваем на снижении поголовья в личных подсобных хозяйствах. Мы этим активно занимаемся вместе с ветеринарами области", — говорит он.

Внимание министерства к подсобным хозяйствам региона возросло после того, как за прошедший год зафиксировали три случая падежа свиней в Веселовском и Целинском районах. Уничтожили все поголовье в пятикилометровой зоне. На компенсацию ущерба населению из бюджета области выделили 1,3 миллиарда рублей. По словам Рачаловского, уничтожение поголовья нанесло существенный удар по производству мяса в Ростовской области.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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