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Posted 9 февраля 2017, 14:00

Published 9 февраля 2017, 14:00

Modified 11 сентября 2022, 15:47

Updated 11 сентября 2022, 15:47

Минераловодский школьник выступит в Совете Федерации РФ

9 февраля 2017, 14:00
Ученик 11 класса лицея No3 города Минеральные Воды Владислав Кузнецов 20 февраля этого года должен выступить на Всероссийской конференции под названием «История России ХХI века глазами школьников» с трибуны Совета Федерации ФС РФ, сообщает NewsTracker.

«Владислав – гордость нашего учебного заведения, его "визитная карточка". Это целеустремленный, вдумчивый молодой человек с аналитическим складом ума», - цитирует портал директора учебного заведения Елену Сальникову.

Ранее одиннадцатиклассник не раз выступал на различных олимпиадах, в том числе и на их всероссийских этапах. За успехи в учебе в 2016 году Кузнецов получил госпремию для поддержки талантливой молодежи.

Как было сообщено ранее, глава администрации городского округа Сергей Перцев в ходе совещания с руководством школ округа обещал усилить поддержку образования, в том числе и талантливой молодежи.

#Редактор Регионов#Желтые новости
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