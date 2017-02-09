Минераловодский школьник выступит в Совете Федерации РФ

Posted 9 февраля 2017, 14:00
Published 9 февраля 2017, 14:00
Modified 11 сентября 2022, 15:47
Updated 11 сентября 2022, 15:47
«Владислав – гордость нашего учебного заведения, его "визитная карточка". Это целеустремленный, вдумчивый молодой человек с аналитическим складом ума», - цитирует портал директора учебного заведения Елену Сальникову.
Ранее одиннадцатиклассник не раз выступал на различных олимпиадах, в том числе и на их всероссийских этапах. За успехи в учебе в 2016 году Кузнецов получил госпремию для поддержки талантливой молодежи.
Как было сообщено ранее, глава администрации городского округа Сергей Перцев в ходе совещания с руководством школ округа обещал усилить поддержку образования, в том числе и талантливой молодежи.