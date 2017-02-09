Председатель Нижнетагильской думы Маслова был замешан в уголовном деле

В 2005 году природоохранная прокуратура обвинила Маслова в возведении ГЛК без одобрения государственной экологической экспертизы. За это он был оштрафован на 40 тысяч рублей. Однако нарушения так и не были исправлены и проверкой строительства занялся Росприроднадзор РФ. В 2006 году, когда проверка ГЛК завершилась выявлением множественных нарушений, прокурор в судебном порядке потребовал приостановить дальнейшее строительство комплекса и возбудил уголовное дело по трем статьям, касающимся нарушений охраны окружающей среды. Была проведена специальная экспертиза, которая оценила ущерб экологии в сумму 56,7 миллиона рублей, а период на восстановление природы - в 100 лет.