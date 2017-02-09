Председатель Нижнетагильской думы Маслова был замешан в уголовном деле

Издание «Тагильский вариант» в Год экологии решило вспомнить о деле восьмилетней давности, которое было заведено на нынешнего председателя думы Нижнего Тагила Александра Маслова, в прошлом занимавшего должность гендиректора горнолыжного комплекса «Гора Белая».
В 2015 году Нижний Тагил получил из Екатеринбурга материалы уголовного дела в отношении Маслова. Оказалось, что в период возведения комплекса его генеральному директору были предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды и самоуправстве. Следователи выяснили, что по вине Маслова, который руководил строительными работами, экологии был нанесен ущерб в 56 миллионов рублей.
В 2005 году природоохранная прокуратура обвинила Маслова в возведении ГЛК без одобрения государственной экологической экспертизы. За это он был оштрафован на 40 тысяч рублей. Однако нарушения так и не были исправлены и проверкой строительства занялся Росприроднадзор РФ. В 2006 году, когда проверка ГЛК завершилась выявлением множественных нарушений, прокурор в судебном порядке потребовал приостановить дальнейшее строительство комплекса и возбудил уголовное дело по трем статьям, касающимся нарушений охраны окружающей среды. Была проведена специальная экспертиза, которая оценила ущерб экологии в сумму 56,7 миллиона рублей, а период на восстановление природы - в 100 лет.
Как пишет издание, уголовное дело загадочным образом не дошло до суда: сначала оно исчезло, а потом было закрыто. Многие убеждены, что к сворачиванию дела имел отношение Эдуард Россель, который в те годы был губернатором Свердловской области. Не зря комплекс «Гора Белая» был его «любимым детищем», отмечают журналисты.
В то время, когда еще велось расследование, заместитель природоохранного прокурора Роберт Слепухин написал изданию «Тагильский рабочий» письмо, в котором выразил взгляд прокуратуры на ситуацию вокруг строительства ГЛК. Однако газета отказалась публиковать текст. Теперь это письмо находится в распоряжении издания «Тагильский вариант».
В письме от 2007 года Слепухин призывал не торопиться с закрытием уголовного дела на Маслова и учесть тот многомиллионный ущерб, который нанесен природе. Слепухин привел список мер, которые нужно было соблюдать при возведении комплекса, чтобы не нарушать законодательство.
Журналисты издания возмущены тем, что человек, причинивший огромный ущерб экологии, остался безнаказанным и сделал себе карьеру в Нижнетагильской городской думе.