Селам Ростовской области разрешат обойтись без онлайн-касс

Posted 9 февраля 2017, 08:00
Published 9 февраля 2017, 08:00
Modified 11 сентября 2022, 15:46
Updated 11 сентября 2022, 15:46
"В ближайшие две недели будет принято постановление правительства Ростовской области о том, что в отдаленной и труднодоступной местности вообще не будет применяться контрольно-кассовая техника", – рассказала она.
Предприниматели также будут освобождены от необходимости в установке связанного с Интернетом кассового аппарата в случае оказания услуг по продаже билетов в общественном транспорте, газет, журналов, уходу за детьми, инвалидами, а также сдаче в аренду жилья.
На данный момент по России уже действуют 42,5 тысячи онлайн-касс. В Ростовской области к системе подключена пока всего 1 тысяча кассовых аппаратов, до 1 июля их станет 34 тысячи.