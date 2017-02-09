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Posted 9 февраля 2017, 08:00

Published 9 февраля 2017, 08:00

Modified 11 сентября 2022, 15:46

Updated 11 сентября 2022, 15:46

Селам Ростовской области разрешат обойтись без онлайн-касс

9 февраля 2017, 08:00
В Ростовской области будет принято дополнение к закону о введении онлайн-касс, которое снимет обязательство по их установке с лишенных Интернета сел и деревень, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"В ближайшие две недели будет принято постановление правительства Ростовской области о том, что в отдаленной и труднодоступной местности вообще не будет применяться контрольно-кассовая техника", – рассказала она.

Предприниматели также будут освобождены от необходимости в установке связанного с Интернетом кассового аппарата в случае оказания услуг по продаже билетов в общественном транспорте, газет, журналов, уходу за детьми, инвалидами, а также сдаче в аренду жилья.

На данный момент по России уже действуют 42,5 тысячи онлайн-касс. В Ростовской области к системе подключена пока всего 1 тысяча кассовых аппаратов, до 1 июля их станет 34 тысячи.

#Экономика#Новости
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