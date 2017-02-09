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Спрос на автомобили С-класса в РФ продолжает падать

9 февраля 2017, 01:23
В 2016 году в России было продано 107,9 машин С-класса, подсчитали аналитики autostat.ru.

По сравнению с показателями за 2015 год рынок авто С-класса снизился на 37%. В настоящее время на продажи автомобилей С-класса в России приходится 8,2% авторынка.

Еще 5 лет назад автомобили, относящиеся к данной категории, занимали не меньше 35% от объема авторынка. С 2011 года доля сократилась в четыре раза. Покупатели все чаще делают выбор в пользу бюджетных кроссоверов В-класса.

Первое место по продажам в сегменте С-класса заняла Skoda Octavia, в 2016 году их было продано 21,8 тысячи автомобилей. Хэтчбек KIA Ceed приобрели 15,1 тысячи граждан РФ. Седан Nissan Almera разошелся тиражом в 14,9 тысячи экземпляров, благодаря этому показателю модель заняла третью строчку в рейтинге продаж в сегменте автомобилей С-класса.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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