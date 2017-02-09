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Сын Абрамовича отказался от проекта в Ростовской области

9 февраля 2017, 14:13
Компания "Сигма Кэпитал" (принадлежит сыну Романа Абрамовича Аркадию) окончательно отказалась от реализации проекта по созданию теплиц в городе Гуково Ростовской области, сообщил на пресс-конференции глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

По данным СМИ, Абрамович хотел построить на территории области крупнейший в России тепличный комплекс на 200 гектарах, но отказался от своих планов из-за нехватки энергетических мощностей в регионе. Проект перенесли в Белгородскую область.

"Компания "Сигма Кэпитал", которая должна была в Гуково начать строительство крупного тепличного комплекса, ушла в другой регион, видимо, по причине того, что там предложили более комфортные условия на техприсоединение к электрическим сетям. Но сегодня мы проработали вопрос, и на этой же площадке планируется строительство другого тепличного комплекса, немного меньшего по объему", — отметил Рачаловский.

По его словам, новый тепличный комплекс будет располагаться на 120 гектарах земли. Сейчас он на стадии проектирования.

В этом году также ожидается строительство еще двух теплиц в Октябрьском районе Ростовской области. Этим компаниям уже отведена площадка под строительство, согласованы подключения к электрическим и газовым сетям, дорабатывается проектно-сметная документация.

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