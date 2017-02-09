Сын Абрамовича отказался от проекта в Ростовской области

"Компания "Сигма Кэпитал", которая должна была в Гуково начать строительство крупного тепличного комплекса, ушла в другой регион, видимо, по причине того, что там предложили более комфортные условия на техприсоединение к электрическим сетям. Но сегодня мы проработали вопрос, и на этой же площадке планируется строительство другого тепличного комплекса, немного меньшего по объему", — отметил Рачаловский.