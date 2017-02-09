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Тестирование безналичной оплаты в Ростове начнут в марте с трамваев

9 февраля 2017, 13:53
В начале марта начнется тестирование безналичных систем оплаты проезда в трамваях Ростова-на-Дону, рассказал RostovGazeta представитель мэрии.

"Установку 20 единиц терминалов планируется осуществить в конце февраля на 20 трамвайных вагонах, принадлежащих МУП "РТК". Процесс тестирования начнется в марте", - отметил сотрудник городской администрации.

В первую очередь система безналичной оплаты проезда будет установлена на транспорте МУП "Ростовпассажиртранс" и электротранспорте. Планируется, что к системе будет подключен весь транспорт, работающий на регулярных перевозках. Один из директоров городского автобусного маршрута рассказал о том, что установленные в городских автобусах валидаторы для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, часто ломается. Чинить систему приходится перевозчикам, которые уверены, что ввод безналичной системы во всех маршрутах продлится не менее 2 лет.

#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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