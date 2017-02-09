Тестирование безналичной оплаты в Ростове начнут в марте с трамваев

В первую очередь система безналичной оплаты проезда будет установлена на транспорте МУП "Ростовпассажиртранс" и электротранспорте. Планируется, что к системе будет подключен весь транспорт, работающий на регулярных перевозках. Один из директоров городского автобусного маршрута рассказал о том, что установленные в городских автобусах валидаторы для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, часто ломается. Чинить систему приходится перевозчикам, которые уверены, что ввод безналичной системы во всех маршрутах продлится не менее 2 лет.