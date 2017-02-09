Внедрение безналичной оплаты в Ростове рассчитали на 12 лет

Источник отметил, что оборудование полностью внедряется за счет привлечения денег инвестора. Тестирование безналичных систем оплаты проезда в трамваях Ростова-на-Дону начнется в марте. Один из перевозчиков рассказал о том, что валидаторы, установленные в городских автобусах для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, часто ломаются. Перевозчики уверены, что чинить систему придется самим, поэтому ввод безналичной системы оплаты продлится не менее 2 лет.