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Внедрение безналичной оплаты в Ростове рассчитали на 12 лет

9 февраля 2017, 13:55
Безналичная система оплаты проезда в транспорте Ростова-на-Дону будет реализовываться в городе в течение 12 лет, рассказал RostovGazeta представитель мэрии.

"Для развития и расширения системы безналичной оплаты проезда с использованием бесконтактных пластиковых карт в транспорте общего пользования города Ростова-на-Дону проведен инвестиционный конкурс. Победитель - ООО "Агентство развития платежных систем". Срок реализации проекта 12 лет", - рассказал сотрудник горадминистрации.

Источник отметил, что оборудование полностью внедряется за счет привлечения денег инвестора. Тестирование безналичных систем оплаты проезда в трамваях Ростова-на-Дону начнется в марте. Один из перевозчиков рассказал о том, что валидаторы, установленные в городских автобусах для счета оплаты проезда пенсионеров и школьников, часто ломаются. Перевозчики уверены, что чинить систему придется самим, поэтому ввод безналичной системы оплаты продлится не менее 2 лет.

#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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