База в Таганроге не соответствует требованиям FIFA

"База в Таганроге и аэропорт "Платов" не соответствуют требованиям FIFA, между базой и аэропортом должно быть не более 1 часа 20 минут езды. В лучшем случае эту базу не выберет ни одна из команд", - считает он.
В худшем случае у Ростова могу быть проблемы с FIFA в сложившейся ситуации, добавил Журавлев.
Помимо этого, реконструкция тренировочной площадки "Торпеда" затянулась из-за того, что не начались вовремя строительно-монтажные работы, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Отставание составляет четыре месяца.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Ростове в 2018 году, специально для него строится новый аэропорт Платов по проекту английского архитектора Алекса Битуса под Ростовом и стадион "Ростов-Арена" на Левом берегу города.