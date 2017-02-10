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База в Таганроге не соответствует требованиям FIFA

10 февраля 2017, 10:57
Стадион "Торпедо" в Таганроге не соответствует требованиям FIFA, так как находится далеко от аэропорта "Платов" за Ростовом, заявил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Ростове-на-Дону оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA в России Антон Журавлев.
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"База в Таганроге и аэропорт "Платов" не соответствуют требованиям FIFA, между базой и аэропортом должно быть не более 1 часа 20 минут езды. В лучшем случае эту базу не выберет ни одна из команд", - считает он.

В худшем случае у Ростова могу быть проблемы с FIFA в сложившейся ситуации, добавил Журавлев.

Помимо этого, реконструкция тренировочной площадки "Торпеда" затянулась из-за того, что не начались вовремя строительно-монтажные работы, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Отставание составляет четыре месяца.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Ростове в 2018 году, специально для него строится новый аэропорт Платов по проекту английского архитектора Алекса Битуса под Ростовом и стадион "Ростов-Арена" на Левом берегу города.

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