Большинство мероприятий к ЧМ-18 в донской столице не профинансировано

По данным правительства области, общая сумма на подготовку региона к ЧМ-18 превышает 70 миллиардов рублей. Большая часть средств уже освоена, а потребности города составляют лишь незначительную часть от этих сумм.
"В этом году планируется завершить основной объем работ по подготовке города к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Большая часть запланированных мероприятий не обеспечена финансированием, но понимание и решение этого вопроса достигнуто", - рассказал Кушнарев.
Он добавил, что есть некоторые вопросы, которые пока не закрыты, в том числе покупка автобусов (речь идет о городском бюджете). Не хватает у города денег и на капитальный ремонт домов исторического центра города.
По существующему финансированию выполняется капитальный ремонт 67 многоквартирных домов, расположенных по улицам Большая Садовая, Ворошиловский и Соколова. Неохваченными, по данным Кушнарева, остаются дома в историческом центре города на Пушкинской, Горького, Соборном, Газетном, Семашко и некоторых других.
"Вопрос с финансированием указанных мероприятий до конца не решен, дефицит на выполнение данных мероприятий составляет 993 миллиона рублей. Министерство ЖКХ области согласно довести средства до 623 миллионов рублей только при софинансировании из бюджета города в размере 369 миллионов рублей, что на сегодняшний день невозможно ввиду отсутствия полномочий", - объяснил Кушнарев.
Сити-менеджер попросил губернатора области рассмотреть возможность исключения софинансирования из местного бюджета либо об исключении этих домов из планов по ремонту.
Голубев заявил, что не будет делать ни того, ни другого. "Ваша задача – найти деньги", - подчеркнул губернатор.