Большинство мероприятий к ЧМ-18 в донской столице не профинансировано

"Вопрос с финансированием указанных мероприятий до конца не решен, дефицит на выполнение данных мероприятий составляет 993 миллиона рублей. Министерство ЖКХ области согласно довести средства до 623 миллионов рублей только при софинансировании из бюджета города в размере 369 миллионов рублей, что на сегодняшний день невозможно ввиду отсутствия полномочий", - объяснил Кушнарев.