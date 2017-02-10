Инвентаризация земель Ростовской области не проводилась 25 лет

"Деградация почвенных покровов, происходящая под влиянием антропогенных и природных факторов, дает угрозу того, что мы можем потерять тот потенциал, который сейчас дает нам рекордную урожайность", – пояснила она.
В качестве меры по отслеживанию данных разрушительных факторов Назаренко предложила провести инвентаризацию земель. По ее словам, инвентаризация является затратным, но необходимым мероприятием, проводимым с целью оценки состояния плодородных земель.
"Периодичность такого обследования почвы – раз в 15 лет. Мы должны знать, в каком она состоянии. Последний раз почвенные обследования проводились в 1991 году, и то обследовался гольф-клуб", – возмутилась Назаренко.
При этом она добавила, что в настоящее время поля, а значит, и весь урожай, выращенный в Ростовской области, можно отнести к экологически чистым в связи с крайне низким содержанием тяжелых металлов и других вредных веществ.