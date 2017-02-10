Под ростовом выявили 119 нарушений законов о недропользовании

В Красносулинском районе Ростовской области выявили 119 нарушений законов в сфере недропользования, виновных лиц оштрафовали на сумму более 800 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.