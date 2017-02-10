Под ростовом выявили 119 нарушений законов о недропользовании

"Компании "Обуховский щебзавод", "Дельта", "ПКФ НБ-Центр", "Донской уголь", "ВКТГ", "ЦГМ" не соблюдали требования, предъявляемые к хранению отходов 1-4-го класса опасности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организации "Стройматрица", "Гранит", "Юг-Неруд", "Обуховский щебзавод", "Сатурн", "Каскад", "Гуковский кирпич" не выполняли условия лицензии по объему добычи полезного ископаемого.
Также на нарушениях попались предприятия "Донской камень", "Донгазойл", "Спецтехника", "ШСУ-10", "Щебпром", "Стройкомплект-К", "Аквилон"
В результате 7 предприятий могут лишиться лицензии на пользование недрами.
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