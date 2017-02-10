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Под ростовом выявили 119 нарушений законов о недропользовании

10 февраля 2017, 10:08
В Красносулинском районе Ростовской области выявили 119 нарушений законов в сфере недропользования, виновных лиц оштрафовали на сумму более 800 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Компании "Обуховский щебзавод", "Дельта", "ПКФ НБ-Центр", "Донской уголь", "ВКТГ", "ЦГМ" не соблюдали требования, предъявляемые к хранению отходов 1-4-го класса опасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организации "Стройматрица", "Гранит", "Юг-Неруд", "Обуховский щебзавод", "Сатурн", "Каскад", "Гуковский кирпич" не выполняли условия лицензии по объему добычи полезного ископаемого.

Также на нарушениях попались предприятия "Донской камень", "Донгазойл", "Спецтехника", "ШСУ-10", "Щебпром", "Стройкомплект-К", "Аквилон"

В результате 7 предприятий могут лишиться лицензии на пользование недрами.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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