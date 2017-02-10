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Ростовские чиновники решили наградить все территории, затронутые ВОВ

10 февраля 2017, 17:20
Заксобрание Ростовской области рассматривает законопроект, согласно которому населенные пункты, где проливалась кровь во время боевых действий могут получать знаки отличия боевой доблести, рассказала председатель комитета по законодательству законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

"Законопроект позволит присваивать почетные звания городам и территориям области. Он направлен на увековечивание памяти бойцов, погибших при защите Отечества", - добавила она.

Начальник управления региональной и муниципальной политики правительства Ростовской области Дмитрий Шарков пояснил, что законопроект предусматривает введение трех званий для разных случаев. Они будут присваиваться по ходатайству глав администраций районов городских округов на основании предложений граждан, общественных объединений и органов местного самоуправления.

До этого в России были лишь Города воинской славы, это звание присваивается указом президента РФ на основе ходатайства законодательного (представительного) и высшего исполнительного органов государственной власти субъекта страны, где располагается город.

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#Новости#Алина Андреева#Общество
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