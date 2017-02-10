Смертельно больной глава «Ванта» вернулся в СИЗО после госпитализации

Главу «Ванта» заключили под стражу 4 февраля 2016 года. Его подозревают в хищении порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. По словам стороны защиты, он неизлечимо болен, нуждается в узкоспециализированном лечении и не может находиться в СИЗО.