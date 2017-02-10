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Смертельно больной глава «Ванта» вернулся в СИЗО после госпитализации

10 февраля 2017, 20:45
Подозреваемый в мошенничестве ростовский предприниматель Валерий Чабанов, которого во вторник госпитализировали из ростовского СИЗО с резким ухудшением состояния здоровья, вернулся в камеру, рассказал RostovGazeta замначальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Белаков.

Главу «Ванта» заключили под стражу 4 февраля 2016 года. Его подозревают в хищении порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. По словам стороны защиты, он неизлечимо болен, нуждается в узкоспециализированном лечении и не может находиться в СИЗО.

«Чабанов Валерий Владимирович, 1953 года рождения, с 7 по 10 февраля находился на стационарном лечении и обследовании в филиале медико-санитарной части ФСИН России», — говорит он.

Сейчас подсудимого выписали в удовлетворительном состоянии. По словам родственников, у него диагностировали метастазы в кости таза (следствие раковых заболеваний). Специалисты рекомендуют ему находиться под наблюдением врача и сделать компьютерную томографию. «В экстренных мерах медицинского характера в настоящее время он не нуждается», — пояснил Белаков.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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