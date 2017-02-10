Смертельно больной глава «Ванта» вернулся в СИЗО после госпитализации

Главу «Ванта» заключили под стражу 4 февраля 2016 года. Его подозревают в хищении порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. По словам стороны защиты, он неизлечимо болен, нуждается в узкоспециализированном лечении и не может находиться в СИЗО.
«Чабанов Валерий Владимирович, 1953 года рождения, с 7 по 10 февраля находился на стационарном лечении и обследовании в филиале медико-санитарной части ФСИН России», — говорит он.
Сейчас подсудимого выписали в удовлетворительном состоянии. По словам родственников, у него диагностировали метастазы в кости таза (следствие раковых заболеваний). Специалисты рекомендуют ему находиться под наблюдением врача и сделать компьютерную томографию. «В экстренных мерах медицинского характера в настоящее время он не нуждается», — пояснил Белаков.