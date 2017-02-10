В Ростове столкнулись три легковушки

"ДТП произошло в 15.11 на перекрестке улиц Большая садовая и Кировский проспект. Столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-22114", Skoda и Renault", - сообщил сотрудник ведомства.
В аварии пострадавших нет, автомобили получили механическое повреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на перекрестке улицы Большая Садовая и Кировского проспекта, где и произошло ДТП, образовался затор. Общая дорожная ситуация с пробками в городе на данный момент оценивается в 7 баллов.