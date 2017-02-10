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В Ростове столкнулись три легковушки

10 февраля 2017, 18:46
В Ростове-на-Дону в пятницу столкнулись три легковых автомобиля, в результате ДТП никто не пострадал, рассказал RostovGazeta представитель ГИБДД по региону.

"ДТП произошло в 15.11 на перекрестке улиц Большая садовая и Кировский проспект. Столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-22114", Skoda и Renault", - сообщил сотрудник ведомства.

В аварии пострадавших нет, автомобили получили механическое повреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на перекрестке улицы Большая Садовая и Кировского проспекта, где и произошло ДТП, образовался затор. Общая дорожная ситуация с пробками в городе на данный момент оценивается в 7 баллов.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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