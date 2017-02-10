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Житель Ростовской области получил 11 лет за убийство 16-летней давности

10 февраля 2017, 09:51
В Ростовской области суд приговорил к 11 годам заключения Николая Чухлебова, которого признали виновным в убийстве, совершенном 16 лет назад, сообщает региональная прокуратура.

"Суд установил, что в 2001 году в поселке Таловый Чухлебов вместе со своим подельником Сергеем Кириленко пробрались в чужую квартиру. В ней находились пенсионерка и ее несовершеннолетний внук", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты применяли электрошокер и требовали от пострадавшей отдать ценности. В результате они забрали ювелирные украшения и деньги. Когда осужденные начали уходить, домой вернулся отец ребенка и оказал сопротивление. Чухлебов применил к нему электрошокер и несколько раз ударил ножом. Пострадавший скончался в больнице.

Кириленко удалось задержать в 2015 году за совершение другого тяжкого преступления, после этого был задержан и Чухлебов.

Дело по факту разбоя было прекращено из-за истечения срока давности.

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