Житель Ростовской области получил 11 лет за убийство 16-летней давности

Уточняется, что фигуранты применяли электрошокер и требовали от пострадавшей отдать ценности. В результате они забрали ювелирные украшения и деньги. Когда осужденные начали уходить, домой вернулся отец ребенка и оказал сопротивление. Чухлебов применил к нему электрошокер и несколько раз ударил ножом. Пострадавший скончался в больнице.