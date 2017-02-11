Масштабные лагерные сборы разведчиков начались в ЮВО

"Главной целью сборов является отработка современных методов проведения разведки и освоение новейшего вооружения", - сказано в сообщении.
Во время тренировок разведчики округа проведут налет на место расположения условного противника, вывод из строя техники и оборудования врага и отработают взаимодействие в разведдозорах. Для обнаружения цели при плохой видимости разведчики будут использовать станцию ближней разведки.
Уточняется, что в учениях на полигонах Ростовской области, Кубани, Ставрополья и других южных регионов примут участие свыше 2 тысяч бойцов, а также 200 единиц военной техники.
р3