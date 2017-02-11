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Масштабные лагерные сборы разведчиков начались в ЮВО

11 февраля 2017, 16:47
Крупные лагерные сборы разведчиков начались в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Главной целью сборов является отработка современных методов проведения разведки и освоение новейшего вооружения", - сказано в сообщении.

Во время тренировок разведчики округа проведут налет на место расположения условного противника, вывод из строя техники и оборудования врага и отработают взаимодействие в разведдозорах. Для обнаружения цели при плохой видимости разведчики будут использовать станцию ближней разведки.

Уточняется, что в учениях на полигонах Ростовской области, Кубани, Ставрополья и других южных регионов примут участие свыше 2 тысяч бойцов, а также 200 единиц военной техники.

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#Новости#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Общество
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