rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане заявили, что их дом не ремонтировали 100 лет

11 февраля 2017, 19:20
Жители дома №7/31 по Семашко в Ростове-на-Дону заявили об отсутствии ремонта здания в течение 100 лет, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

"В построенном в 1890 году доме не делали ремонт с 1917 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что недоимок по квартплате у жителей дома нет.

Напомним, сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев заявил о нехватке средств на ремонт домов в историческом центре донской столицы и попросил губернатора области Василия Голубева исключить часть старых зданий из перечня подлежащих реконструкции к ЧМ-2018. В ответ губернатор обязал главу администрации Ростова найти средства на ремонт старых домов в центре.

р3

Материалы по теме
Ростовчанин пожаловался на разваливающийся новый тротуар в центре городаРостовчане пожаловались на криво уложенную плитку в центре городаБольшинство мероприятий к ЧМ-18 в донской столице не профинансировано
#Новости#Ростов#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00