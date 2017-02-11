Ростовчане заявили, что их дом не ремонтировали 100 лет

"В построенном в 1890 году доме не делали ремонт с 1917 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что недоимок по квартплате у жителей дома нет.
Напомним, сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев заявил о нехватке средств на ремонт домов в историческом центре донской столицы и попросил губернатора области Василия Голубева исключить часть старых зданий из перечня подлежащих реконструкции к ЧМ-2018. В ответ губернатор обязал главу администрации Ростова найти средства на ремонт старых домов в центре.
р3