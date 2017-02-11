Ростовский создатель петиций переключился с первого канала на ФК "Ростов"

"Цены очень высокие. Стоимость билета составляет от 1,7 тысячи до 10 тысяч рублей. Когда такое было, чтобы на на девятый день продаж было доступно около 5 тысяч билетов из 15 тысяч возможных", - говорится в сообщении.
Автор призвал руководство ростовского клуба признать ошибку и исправить ситуацию.
На момент субботы 14.00 мск обращение поддержали только 12 человек.
Манукян приобрел сравнительную популярность после создания петиции о новогоднем эфире на Первом канале. Он потребовал изменить новогодние программы. Обращение набрало более 170 тысяч голосов. На него критически отреагировали несколько артистов, в том числе певица Алла Пугачева.
Однако позже Манукян заявил, что хочет работать на Первом канале и получать ежемесячно 300 тысяч рублей.
Когда россияне стали забывать эту историю, а также самого Манукяна, он опубликовал еще одну петицию - "Константин Эрнст! Зачем нам унижаться перед Киевом на Евровидении?". Суть нового обращения к директору Первого канала в том, чтобы Россия отказалась от участия в музыкальном конкурсе.
Сейчас на счету Манукяна более 10 подобных обращений. Однако большинство петиций остались практически незамеченными и почти не набрали голосов.
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