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Ростовский создатель петиций переключился с первого канала на ФК "Ростов"

11 февраля 2017, 19:22
Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который стал известен после создания петиции о новогоднем эфире, опубликовал новое обращение, связанное с высокими ценами на футбольный матч между командами "Ростов" и "Спарта", эта петиция была размещена на сайте Change.org.

"Цены очень высокие. Стоимость билета составляет от 1,7 тысячи до 10 тысяч рублей. Когда такое было, чтобы на на девятый день продаж было доступно около 5 тысяч билетов из 15 тысяч возможных", - говорится в сообщении.

Автор призвал руководство ростовского клуба признать ошибку и исправить ситуацию.

На момент субботы 14.00 мск обращение поддержали только 12 человек.

Манукян приобрел сравнительную популярность после создания петиции о новогоднем эфире на Первом канале. Он потребовал изменить новогодние программы. Обращение набрало более 170 тысяч голосов. На него критически отреагировали несколько артистов, в том числе певица Алла Пугачева.

Однако позже Манукян заявил, что хочет работать на Первом канале и получать ежемесячно 300 тысяч рублей.

Когда россияне стали забывать эту историю, а также самого Манукяна, он опубликовал еще одну петицию - "Константин Эрнст! Зачем нам унижаться перед Киевом на Евровидении?". Суть нового обращения к директору Первого канала в том, чтобы Россия отказалась от участия в музыкальном конкурсе.

Сейчас на счету Манукяна более 10 подобных обращений. Однако большинство петиций остались практически незамеченными и почти не набрали голосов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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