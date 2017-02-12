Часть Ростова будет оставаться без света днем до марта

С 13 февраля до 3 марта ежедневно свет будут выключать на улицах Тракторная, Борисоглебская, Иловайская, Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северо-Кавказская, Стасова, Дачная, Нансена, Березовская, Пешкова, Рылеева, Отдыха, Центральная, Краснопресненская.
На этот же период света не будет в переулках Курильский, Экскаваторный, Рыбалкина, Госпитальный, Неженский, Новозыбковский.
C 13 по 20 февраля каждый день электричество будут выключать на улицах Атарбекова, Боряна, Пухляковская, Южная, Тоннельная, Освобождения, Кооперативная, Павлодарская, Ленина, Артиллерийская, Самаркандская, Рахманинова, Тюменская, Мартовицкого, Краснокурсанская, Плиева, Фурмановская, Нариманова.
Отключения затронут переулки Закарпатский, Моисеенко, Ольховский.
Кроме того, 14 февраля света не будет на улицах Лесозащитная, Печорская, Двинская, Щербакова, Абаканская, Медногорская, Арефьева, Вятская, Коммунаров, Вяземцева, Королева, Добровольского, в переулках Орехово-Зуевский, Контактный, Турбинный, Быстрый, Новороссийский.
В понедельник на день электричество выключат по улицам Казахская, Киргизкая, Панфиловцев, Лесозащитная, Печорская, Днепропетровская, Брестская, Брянская, Архангельская, Искусственная.
Также отключения пройдут в переулках Богураева, Читинский, Иркутский, Астраханский, Керченский, Сочинский, Туапсинский.
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