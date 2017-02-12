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МЧС сократит число руководящих сотрудников на юге РФ

12 февраля 2017, 12:27
МЧС проведет реорганизацию региональных центров на Юге России, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"В планах укрупнение региональных центров, вместо 8 имеющихся на данный момент на юге страны главных управлений останется 4", - сказано в сообщении.

Уточняется, что управления МЧС по СКФО вошли в состав Южного регионального центра ведомства. Как следствие, в регионе сократится и штат руководителей службы спасения. В данный момент идет передача полномочий, реорганизация должна закончиться до мая текущего года.

Сокращенные с прежних вакансий сотрудники отправятся на службу в мобильные подразделения пожарной и военной службы спасения.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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