МЧС сократит число руководящих сотрудников на юге РФ

"В планах укрупнение региональных центров, вместо 8 имеющихся на данный момент на юге страны главных управлений останется 4", - сказано в сообщении.
Уточняется, что управления МЧС по СКФО вошли в состав Южного регионального центра ведомства. Как следствие, в регионе сократится и штат руководителей службы спасения. В данный момент идет передача полномочий, реорганизация должна закончиться до мая текущего года.
Сокращенные с прежних вакансий сотрудники отправятся на службу в мобильные подразделения пожарной и военной службы спасения.
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