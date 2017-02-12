Ростовская область вошла в топ-10 регионов по доле просроченных кредитов

По этому показателю регион занимает 9-ю строчку в региональном антирейтинге. Объем просроченных кредитов жителей Ростовской области на 1 января 2017 года составил 35,9 миллиарда рублей. Жители соседнего Краснодарского края должны банкам порядка 55,8 миллиарда рублей, Астраханской области - 10,5 миллиарда, Калмыкии 4,6 миллиарда рублей.
На первом месте по величине доли просроченных кредитов находится Ингушетия, где не платят банкам более половины заемщиков.
Общая сумма просроченной задолженности жителей РФ составила 1,3 триллиона рублей, доля "плохих" кредитов составляет 13,8%.
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