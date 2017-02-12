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Скорые помощи в Ростове не выдерживают 20-минутный норматив

12 февраля 2017, 13:18
В Ростове-на-Дону в прошедшем году только в 96% случаев машины скорой смогли прибыть на вызов менее чем за 20 минут, сообщает в воскресенье горадминистрация.

"При этом в 2016 году кабинетами неотложной помощи поликлиник было выполнено свыше 29 тысяч выездов, что почти на 30% больше, чем в годом ранее", - говорится в сообщении.

На скорость прибытия влияет вежливость автомобилистов на дорогах города.

Уточняется, что в 2016 году закупили 19 авто скорой. Еще 10 машин приобретут в этом году.

За этот период младенческая смертность уменьшилась на 14,3%, смертность от болезней системы кровообращения - на 7,6%, от злокачественных новообразований - на 15,3%.

За прошедшие три года в поликлиники трудоустроились 200 выпускников медицинских образовательных учреждений. В этом году ожидается прием на работу еще около 100 выпускников.

В 2017 году будет проводиться работа по формированию у горожан ответственного отношения к здоровью.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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