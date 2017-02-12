Скорые помощи в Ростове не выдерживают 20-минутный норматив

"При этом в 2016 году кабинетами неотложной помощи поликлиник было выполнено свыше 29 тысяч выездов, что почти на 30% больше, чем в годом ранее", - говорится в сообщении.
На скорость прибытия влияет вежливость автомобилистов на дорогах города.
Уточняется, что в 2016 году закупили 19 авто скорой. Еще 10 машин приобретут в этом году.
За этот период младенческая смертность уменьшилась на 14,3%, смертность от болезней системы кровообращения - на 7,6%, от злокачественных новообразований - на 15,3%.
За прошедшие три года в поликлиники трудоустроились 200 выпускников медицинских образовательных учреждений. В этом году ожидается прием на работу еще около 100 выпускников.
В 2017 году будет проводиться работа по формированию у горожан ответственного отношения к здоровью.
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