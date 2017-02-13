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Главе "Ванта" вызвали скорую из-за плохого самочувствия в суде

13 февраля 2017, 11:58
Смертельно больному ростовскому предпринимателю, основателю строительного концерна "Вант" Валерию Чабанову, уголовное дело которого сейчас рассматривается в Кировском районном суде города Ростова-на-Дону, вызвали скорую помощь во время заседания, передает корреспондент RostovGazeta из здания суда.

Чабанова подозревают в хищении денежных средств дольщиков. Он находится под стражей с онкологическим заболеванием.

"Чабанова привезли на судебное заседание с сильными болевыми ощущениями. Для того, чтобы человек адекватно воспринимал ситуацию и был полноценным участником процесса, нужно этот болевой синдром снять", - говорит адвокат стороны защиты Светлана Подгорная.

По ее словам, подсудимому уколют обезбаливающие, чтобы он смог продолжить участвовать в судебном процессе.

Как ранее писала RostovGazeta, состояние здоровья подсудимого ухудшилось еще во вторник. Тогда его госпитализировали из следственного изолятора, по предварительным данным с метастазами в кости таза (является следствием рака). В пятницу Чабанова вернули в камеру в удовлетворительном состоянии. "Я не знаю причины, по которой госпитализированного человека без постановки и отработки диагноза вырвали из медучреждения. Скорее всего, это связано с необходимостью продления срока содержания под стражей", - говорит адвокат.

Огласить изменение меры пресечения подсудимому планируют во время судебного заседания в понедельник. По словам адвоката, закон позволяет изменить меру пресечения в отсутствие подсудимого.

Как вы считаете, есть ли смысл судить смертельно больного человека?
#Новости#Наталья Филимонова#Политика#Опросы
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