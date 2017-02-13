Главе "Ванта" вызвали скорую из-за плохого самочувствия в суде

Чабанова подозревают в хищении денежных средств дольщиков. Он находится под стражей с онкологическим заболеванием.



"Чабанова привезли на судебное заседание с сильными болевыми ощущениями. Для того, чтобы человек адекватно воспринимал ситуацию и был полноценным участником процесса, нужно этот болевой синдром снять", - говорит адвокат стороны защиты Светлана Подгорная.



По ее словам, подсудимому уколют обезбаливающие, чтобы он смог продолжить участвовать в судебном процессе.



Как ранее писала RostovGazeta, состояние здоровья подсудимого ухудшилось еще во вторник. Тогда его госпитализировали из следственного изолятора, по предварительным данным с метастазами в кости таза (является следствием рака). В пятницу Чабанова вернули в камеру в удовлетворительном состоянии. "Я не знаю причины, по которой госпитализированного человека без постановки и отработки диагноза вырвали из медучреждения. Скорее всего, это связано с необходимостью продления срока содержания под стражей", - говорит адвокат.



Огласить изменение меры пресечения подсудимому планируют во время судебного заседания в понедельник. По словам адвоката, закон позволяет изменить меру пресечения в отсутствие подсудимого.