Причиной всех замороженных строек на Дону является мошенничество - ЗС

"Во всех случаях, когда дольщики не могут получить квартиры или вернуть деньги, строительство изначально начиналось с нарушениями – отсутствовали смета, разрешение или документы были составлены не по правилам", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе уделяют много внимания проблеме мошенничества при долевом строительстве, но без консолидации всех органов власти достигнуть положительных результатов будет трудно.
Напомним, на начало текущего года в списке проблемных домов области значились 23 стройки.
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