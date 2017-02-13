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Причиной всех замороженных строек на Дону является мошенничество - ЗС

13 февраля 2017, 12:03
Причиной всех замороженных строек многоквартирных домов в Ростовской области является мошенничество, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Во всех случаях, когда дольщики не могут получить квартиры или вернуть деньги, строительство изначально начиналось с нарушениями – отсутствовали смета, разрешение или документы были составлены не по правилам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе уделяют много внимания проблеме мошенничества при долевом строительстве, но без консолидации всех органов власти достигнуть положительных результатов будет трудно.

Напомним, на начало текущего года в списке проблемных домов области значились 23 стройки.

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