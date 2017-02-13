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Продление ареста для главы ростовской стройфирмы "Вант" обжалуют

13 февраля 2017, 16:45
Адвокаты стороны защиты подозреваемого в хищении денежных средств у дольщиков основателя строительного концерна "Вант" в городе Ростове-на-Дону Валерия Чабанова оспорят продление сроков содержания подсудимого под стражей еще на три месяца, передает корреспондент RostovGazeta из здания суда.

Чабанова подозревают в краже порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. С 6 февраля 2016 года он находится под стражей в ростовском СИЗО №1 с последней стадией рака. На прошлой неделе подсудимого госпитализировали в клинику следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья. У него диагностировали метастазы в тазовой кости (следствие ракового заболевания).

"В данной ситуации это незаконно. Он (судья — прим.ред.) никаким образом не проанализировал ни медицинские свидетельствования, которые были ранее приложены к делу, ни сведения о заинтересованности врачей. Сослался только на результаты судмедэкспертизы", — говорит адвокат Светлана Подгорная.

По результатам оглашенной в понедельник экспертизы, злокачественной опухоли у Чабанова не обнаружили. Ростовский научно-исследовательский онкологический институт не комментирует результаты экспертизы. В ответ на официальный запрос RostovGazeta в пресс-службе онкоинститута сообщили, что сведения о состоянии здоровья пациента относятся к врачебной тайне и не подлежат разглашению.

"Мы будем обжаловать решение суда в апелляционном порядке, в том числе и результаты самой экспертизы", — отмечает адвокат.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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