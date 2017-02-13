Продление ареста для главы ростовской стройфирмы "Вант" обжалуют

Чабанова подозревают в краже порядка 300 миллионов рублей у дольщиков. С 6 февраля 2016 года он находится под стражей в ростовском СИЗО №1 с последней стадией рака. На прошлой неделе подсудимого госпитализировали в клинику следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья. У него диагностировали метастазы в тазовой кости (следствие ракового заболевания).