Ростовская инстаграмщица не хотела обидеть знаменитостей пародиями

По профессии Катя – маркетолог, специализирующийся на работе в социальных сетях, пародией стала заниматься для души – чтобы поднимать настроение и себе и другим. В своем инстаграме она выкладывает фотографии с пародиями на разнообразные фотосессии из модных журналов. Число подписчиков аккаунта за неделю выросло в пять раз с момента появления информации о ее проекте в СМИ.