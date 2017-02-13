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Ростовская инстаграмщица не хотела обидеть знаменитостей пародиями

13 февраля 2017, 10:04
Жительница Ростова-на-Дону, ставшая знаменитой благодаря своему проекту #БухляиКандебляры, где она пародирует зарубежных звезд, не собирается обижать знаменитостей, рассказала RostovGazeta сама Екатерина Попова.

По профессии Катя – маркетолог, специализирующийся на работе в социальных сетях, пародией стала заниматься для души – чтобы поднимать настроение и себе и другим. В своем инстаграме она выкладывает фотографии с пародиями на разнообразные фотосессии из модных журналов. Число подписчиков аккаунта за неделю выросло в пять раз с момента появления информации о ее проекте в СМИ.

"Мы не высмеиваем снимки, взятые за основу. Это красивые, профессионально сделанные фото. Они такими и останутся, кто бы что с ними не делал", - говорит Попова.

Реквизит для съемок девушка одалживает у знакомых или покупает, помогают друзья и при фотосъемке, если Екатерине и ее соавтору в маске коня одновременно надо быть в кадре.

"Я смотрю сайты с фэшн-фото. Беру те снимки, при виде которых сразу появляется идея, как можно сделать похожую смешную фотографию. Иногда отталкиваюсь от темы – например, День святого Валентина. Иногда просто что-то случайно попадается", - рассказывает девушка.

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#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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