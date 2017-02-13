rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стаффорд держал в заложниках жильцов многоэтажки в Ростове

13 февраля 2017, 16:54
Жильцы одного из подъездов ростовского дома на улице Таганрогской были вынуждены дожидаться приезда спецслужб, чтобы попасть домой, из-за разъяренного стаффорда, оставленного у входа в подъезд хозяином, сообщил представитель отдела информации и общественных связей МВД России по Ростовской области.

"Вечером 11 февраля около 18 часов в полицию от жильцов дома № 135/2 поступило сообщение о громком лае собак. На вызов выехали участковый и сотрудники патрульно-постовой службы. На месте происшествия была обнаружена привязанная у подъезда собака, которая своим агрессивным поведением пугала жильцов", – рассказал он.

По словам собеседника, ко времени приезда сотрудников полиции около дома еще не успела собраться толпа, но уже стояло несколько человек из жителей охраняемого собакой подъезда и очевидцев.

Сотрудники полиции оперативно установили владельца и вернули ему животное, проведя при этом разъяснительную беседу с хозяином, оказавшимся жильцом того же подъезда.

Материалы по теме
Житель Волгодонска хочет обменять собаку на IphoneБешеная собака покусала свою хозяйку на ДонуНа Дону бешеная кошка напала на человека с собакой
#Новости#Анастасия Жирнякова#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00