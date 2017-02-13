Стаффорд держал в заложниках жильцов многоэтажки в Ростове

"Вечером 11 февраля около 18 часов в полицию от жильцов дома № 135/2 поступило сообщение о громком лае собак. На вызов выехали участковый и сотрудники патрульно-постовой службы. На месте происшествия была обнаружена привязанная у подъезда собака, которая своим агрессивным поведением пугала жильцов", – рассказал он.
По словам собеседника, ко времени приезда сотрудников полиции около дома еще не успела собраться толпа, но уже стояло несколько человек из жителей охраняемого собакой подъезда и очевидцев.
Сотрудники полиции оперативно установили владельца и вернули ему животное, проведя при этом разъяснительную беседу с хозяином, оказавшимся жильцом того же подъезда.