Участки для многодетных семей Ростовской области заменят пособиями

"Сейчас поправки к нашему областному закону находятся в разработке. Так как семей, имеющих третьего ребенка, в нашей области стало много, то выдачу земельных участков для них могут заменить субсидиями или же иными мерами государственной поддержки. Рассматривается не менее пяти вариантов возможных поправок. Какой из них будет принят и в какие сроки это осуществится – пока неизвестно", – подчеркнула она.
По словам собеседницы, полученный участок семьи часто продают, чтобы на полученные от продажи деньги иметь возможность купить квартиру.
В настоящее время получить земельный участок вправе любая семья, имеющая третьего ребенка. Причем согласно закону этот ребенок может быть и усыновленным, но в таком случае до выдачи земли он должен прожить в этой семье не менее трех лет.