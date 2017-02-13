Участки для многодетных семей Ростовской области заменят пособиями

"Сейчас поправки к нашему областному закону находятся в разработке. Так как семей, имеющих третьего ребенка, в нашей области стало много, то выдачу земельных участков для них могут заменить субсидиями или же иными мерами государственной поддержки. Рассматривается не менее пяти вариантов возможных поправок. Какой из них будет принят и в какие сроки это осуществится – пока неизвестно", – подчеркнула она.