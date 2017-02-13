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Posted 13 февраля 2017, 10:21

Published 13 февраля 2017, 10:21

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Участник дорожного конфликта в Таганроге набросился с топором на "Ниву"

13 февраля 2017, 10:21
Участник дорожного конфликта в Таганроге Ростовской области топором порубил "Ниву" оппонента, следует из видео, размещенного в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

Водитель "Нивы" перегородил своим автомобилем дорогу, вследствие чего поругался с владельцем иномарки, который не смог проехать. После словесной баталии владелец "Нивы" сделал неприличный жест в сторону водителя иномарки и сел в машину. Оскорбившийся противник достал из багажника топор и нанес несколько ударов по кузову "Нивы", после чего поспешно скрылся.

По комментариям пользователей, некоторые заподозрили, что инцидент был постановочный, слишком идеально выбран момент и ракурс для видео.

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#Новости#Видео#Ростовская область
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