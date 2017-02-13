Участник дорожного конфликта в Таганроге набросился с топором на "Ниву"

Posted 13 февраля 2017, 10:21
Published 13 февраля 2017, 10:21
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
Водитель "Нивы" перегородил своим автомобилем дорогу, вследствие чего поругался с владельцем иномарки, который не смог проехать. После словесной баталии владелец "Нивы" сделал неприличный жест в сторону водителя иномарки и сел в машину. Оскорбившийся противник достал из багажника топор и нанес несколько ударов по кузову "Нивы", после чего поспешно скрылся.
По комментариям пользователей, некоторые заподозрили, что инцидент был постановочный, слишком идеально выбран момент и ракурс для видео.
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