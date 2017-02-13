Участник дорожного конфликта в Таганроге набросился с топором на "Ниву"

Водитель "Нивы" перегородил своим автомобилем дорогу, вследствие чего поругался с владельцем иномарки, который не смог проехать. После словесной баталии владелец "Нивы" сделал неприличный жест в сторону водителя иномарки и сел в машину. Оскорбившийся противник достал из багажника топор и нанес несколько ударов по кузову "Нивы", после чего поспешно скрылся.