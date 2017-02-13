Управляющая компания не признает аварийным разрушающийся дом в Ростове

В случае же, если жильцы коллективно решат признать дом аварийным и получат заключение о его аварийности, администрация города сможет на его основании поставить жильцов этого дома в очередь на расселение. Каждая семья в таком случае получит квартиру в другом доме либо денежную компенсацию на ее самостоятельную покупку.