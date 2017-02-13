Управляющая компания не признает аварийным разрушающийся дом в Ростове

Жильцы этого дома пытаются добиться от управляющей компании ремонта с мая 2016 года. Cделанные ими фотографии попали в сеть Интернет, и этой историей заинтересовались местные СМИ. На фото облупившийся фасад дома покрыт трещинами, стекла на окнах разбиты, а лестничные пролеты обваливаются. На протяжение полугода никаких реальных мер, по словам жильцов, управляющей компанией не было принято.
"Дом не в аварийном состоянии", – подчеркнула мастер участка ОАО "ЮгЖилСервис".
На вопрос, какие конкретно работы по ремонту дома проводятся сейчас, она повесила трубку.
"Если управляющая компания отрицает плохое состояние дома и не принимает никаких мер, то жильцам следует написать обращение в государственную жилищную инспекцию, которая вышлет специалиста. Он оценит состояние дома, выпишет управляющей компании штраф и побудит ее заняться ремонтом", – прокомментировала ситуацию главный специалист отдела информационной политики в сфере производства и инфраструктуры правительства Ростовской области Вероника Силина.
В случае же, если жильцы коллективно решат признать дом аварийным и получат заключение о его аварийности, администрация города сможет на его основании поставить жильцов этого дома в очередь на расселение. Каждая семья в таком случае получит квартиру в другом доме либо денежную компенсацию на ее самостоятельную покупку.