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Управляющая компания не признает аварийным разрушающийся дом в Ростове

13 февраля 2017, 14:10
Управляющая компания ОАО "ЮгЖилСервис" отрицает, что разваливающийся жилой дом по улице Ленина находится в аварийном состоянии, заявила RostovGazeta мастер участка Олеся Худоярова.

Жильцы этого дома пытаются добиться от управляющей компании ремонта с мая 2016 года. Cделанные ими фотографии попали в сеть Интернет, и этой историей заинтересовались местные СМИ. На фото облупившийся фасад дома покрыт трещинами, стекла на окнах разбиты, а лестничные пролеты обваливаются. На протяжение полугода никаких реальных мер, по словам жильцов, управляющей компанией не было принято.

"Дом не в аварийном состоянии", – подчеркнула мастер участка ОАО "ЮгЖилСервис".

На вопрос, какие конкретно работы по ремонту дома проводятся сейчас, она повесила трубку.

"Если управляющая компания отрицает плохое состояние дома и не принимает никаких мер, то жильцам следует написать обращение в государственную жилищную инспекцию, которая вышлет специалиста. Он оценит состояние дома, выпишет управляющей компании штраф и побудит ее заняться ремонтом", – прокомментировала ситуацию главный специалист отдела информационной политики в сфере производства и инфраструктуры правительства Ростовской области Вероника Силина.

В случае же, если жильцы коллективно решат признать дом аварийным и получат заключение о его аварийности, администрация города сможет на его основании поставить жильцов этого дома в очередь на расселение. Каждая семья в таком случае получит квартиру в другом доме либо денежную компенсацию на ее самостоятельную покупку.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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