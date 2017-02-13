В Ростовской области создадут 8 мусороперерабатывающих зон

"Вся область будет разбита на 8 зон, каждая из которых будет свозить мусор на свой МЭОК. Такие комплексы появятся в Волгодонске, а также Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Новочеркасском и Сальском районах", – перечислила собеседница.
По ее словам, первым из запущенных комплексов будет Волгодонский – его планируется достроить уже в 2018 году.
Каждый комплекс будет включать в себя традиционный мусорный полигон, завод по переработке и заводы по производству стекла, пластика и биотоплива из вторсырья.