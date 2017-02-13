В ЮФО увеличилось число жалоб на нарушения в сфере ЖКХ

"Также на 42% стало больше обращений на нарушения в области окружающей среды, на 87% увеличилось число жалоб из-за нарушений жилищного законодательства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в органы Южной транспортной прокуратуры поступило почти 7 тысяч обращений, что на 14% больше, чем годом ранее.
При этом 72% всех разрешенных обращений касались вопросов надзора за исполнением законов.
Кроме того, за 2016 год предприятия водного транспорта погасили долги по зарплате на сумму свыше 14 миллионов рублей.
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