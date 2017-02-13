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В ЮФО увеличилось число жалоб на нарушения в сфере ЖКХ

13 февраля 2017, 16:41
В 2016 году число обращений в Южную транспортную прокуратуру на нарушения в сфере ЖКХ увеличилось на 50%, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Также на 42% стало больше обращений на нарушения в области окружающей среды, на 87% увеличилось число жалоб из-за нарушений жилищного законодательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в органы Южной транспортной прокуратуры поступило почти 7 тысяч обращений, что на 14% больше, чем годом ранее.

При этом 72% всех разрешенных обращений касались вопросов надзора за исполнением законов.

Кроме того, за 2016 год предприятия водного транспорта погасили долги по зарплате на сумму свыше 14 миллионов рублей.

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