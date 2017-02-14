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"Русгидро" исключило возможность повторения судьбы плотины в США

14 февраля 2017, 20:19
Водосбросные сооружения Гидроэлектростанций компании "Русгидро" постоянно контролируются, поэтому исключается вероятность возникновения аварии, подобно той, которая случилась в США, где разрушилась плотина, информирует РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы "Русгидро" Владимира Маркина.

Инцидент в США случился в понедельник. Разрушилась самая большая плотина в стране из-за ливней.

По мнению Маркина, авария связана с конструкцией ее водосбросных сооружений. Он добавил, что у водосбросов ГЭС "Русгидро" более надежное строение.

"Также на нескольких крупных ГЭС есть специальные водосбросы, которые могут использовать при неполадках на главном оборудовании", - отмечается в сообщении.

Маркин уточнил, что специалисты следят за изменением уровней водохранилищ.

"Сейчас прогнозируется повышенная водность в первые три месяца текущего года. Однако утверждать о половодье 2017 года еще рано", - сказано в сообщении.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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