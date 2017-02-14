"Русгидро" исключило возможность повторения судьбы плотины в США

Инцидент в США случился в понедельник. Разрушилась самая большая плотина в стране из-за ливней.
По мнению Маркина, авария связана с конструкцией ее водосбросных сооружений. Он добавил, что у водосбросов ГЭС "Русгидро" более надежное строение.
"Также на нескольких крупных ГЭС есть специальные водосбросы, которые могут использовать при неполадках на главном оборудовании", - отмечается в сообщении.
Маркин уточнил, что специалисты следят за изменением уровней водохранилищ.
"Сейчас прогнозируется повышенная водность в первые три месяца текущего года. Однако утверждать о половодье 2017 года еще рано", - сказано в сообщении.
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