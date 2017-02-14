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Шаурма. История и современность

14 февраля 2017, 11:53
Каждый из нас хоть раз пробовал шаурму, так как в наше время продается она на каждом углу. Мы расскажем вам немного больше об этом блюде.

1. Что это за блюдо и когда появилось?

Шаурма - это блюдо из питы или лаваша, начинённого приготовленным на гриле мясом с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей. Появилась она в городе Дамаске более тысячи лет назад, когда люди догадались обжаривать предварительно маринованное мясо, смешивать его с салатом и соусом.

2. Первый дебют в России.

В РФ шаурма сначала появилась в южных районах страны. Считается, что вкусней всего она получается на Кавказе. В Москве блюдо впервые появилось в меню ресторана "Бако-Ливан" в 1989 году.

3. Интересные факты о шаурме.

В мусульманских странах шаурму могут готовить из индюшатины и верблюжатины.

Самую большую шаурму, весом 98 килограммов, приготовили в Анкаре. На приготовление ушло мясо из 7 коров. Это блюдо вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

В России шаурму называют шаверма, шаорма, дёнер-кебаб, а также кебаб.

Большинство врачей склоняется к мнению, что блюдо является здоровой пищей, так как содержит овощи, мясо и хлеб, который чаще всего изготовлен из муки грубого помола.

Московская шаурма и питерская шаверма имеют разный размер и разный состав ингредиентов. Московское блюдо меньше и в него часто добавляется капуста и малосольные огурцы, в Санкт-Петербурге — только свежие огурцы, помидоры и лук.

4. Кто ест шаурму.

Шаурма завоевала любовь на Ближнем Востоке, в Европе, Северной Африке, России.

Она является самым любимым фастфудом в Германии. В России шаурма стала популярной, когда люди начали меньше уделять времени на домашнее приготовление пищи и стали перекусывать на бегу. Сейчас блюдо можно попробовать не только в уличных киосках, но и в кафе.

5. Шаурма в искусстве.

В период появления шаурмы в России в городах устанавливали палатки по продаже блюда. При этом, они очень часто появлялись в местах массового пребывания людей, в том числе на вокзалах, где царила антисанитария. Ходило множество слухов, что шаурму готовили из собак. В связи с этим россияне сочиняли об этом песни и придумывали афоризмы.

Некоторые из них:
Если долго всматриваться в шаурму - шаурма начинает всматриваться в тебя.
Шаурма под видом пищи проникает внутрь жертвы...
Шаурма это не то, что позволяет не умереть с голоду, а то, что позволяет не умереть голодным.

В 2015 году в соцсетях появились группы под названием "Красивые девушки и шаурма". В них выкладывали фотографии, на которых изображена девушка с шаурмой. Эта акция набрала большую популярность в обществе. Позже были созданы аналогичные сообщества "Красивые парни и шаурма".

6. Как готовят шаурму?

Для шаурмы выбирается мясо. Им может быть баранина, говядина, курятина или свинина. Мясо поджаривается в вертикальных грилях. Куски нанизываются на вертел, вращающийся вокруг своей оси и относительно нагревательных элементов.

По мере поджаривания мяса его срезают при помощи длинного ножа тонкими кусочками, которые падают в поддон. Эти кусочки затем дополнительно измельчаются.

Вместе с мясом в начинку лаваша или питы добавляют соус (белый чесночный и красный томатный) и овощи (томаты, капусту и огурцы).

7. Названия в других странах.

В Азербайджане и Германии шаурма называется денер-кебаб, Армении - карси-хоровац, Бельгии - пита-дюрюм, Израиле - шаварма, Литве - кебабас.

В Москве называется шаурма, а в Санкт-Петербурге и Белгороде употребляется слово шаверма. В находящейся же между Санкт-Петербургом и Москвой Твери используется слово шаварма.

В Чехии шаурма называется гирос, Узбекистане - турк-кабоб.

8. Шаурма-патруль.

В Ростове-на-Дону появился проект, в котором несколько человек патрулируют город и оценивает шаурму по 13 специальным критериям.

После команда выставляет оценки блюду. Подобные проекты действуют и в других городах России.

9. Стоимость шаурмы в различных странах.

В России стоимость шаурмы варьируется от 100 до 200 рублей, в США - от пяти до десяти долларов (от 300 до 600 рублей), Колумбии - 5,5 доллара (около 300 рублей), Канаде - от 6 до 12 долларов (от 350 до 700 рублей).


В Англии стоимость шаурмы составляет от 4 до 10 долларов (от 230 до 600 рублей), Австралии - от 6 до 10 долларов (от 350 до 600 рублей), Вене - три евро (185 рублей).

10. Как правильно выбрать шаурму?

Лучше выбрать шаурму в классическом лаваше, так как она не содержит химию. В сырном лаваше нет ни грамма сыра, все это достижение химиков.

Если в блюдо добавляют картофель фри, то это уже не шаурма. Это уловка, чтобы положить меньше мяса.

Следует насторожиться, если мясо в шаурме слишком острое. Скорее всего, это попытка скрыть его испорченность.

Лучше всего брать шаурму, которая готовится из бедра, так как она будет сочнее.

#Карточки#Илья Ульянов
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