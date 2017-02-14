Шаурма. История и современность

В период появления шаурмы в России в городах устанавливали палатки по продаже блюда. При этом, они очень часто появлялись в местах массового пребывания людей, в том числе на вокзалах, где царила антисанитария. Ходило множество слухов, что шаурму готовили из собак. В связи с этим россияне сочиняли об этом песни и придумывали афоризмы.