Со школьниками в Ростове провели беседы о "группах смерти"

Тело 16-летнего учащегося лицея №103 обнаружили в Ростове 10 февраля. Мальчик признался в предсмертном смс своим друзьям о том, что совершает самоубийство из-за "групп смерти". Следователи возбудили дело по статье "Доведение до суицида".
"В субботу, как только стало известно о произошедшей трагедии, мы со школьниками провели беседу. Ребятам объяснили еще раз о том, что не стоит общаться в интернете с незнакомцами", - говорит Рябышева.
О погибшем школьнике директор лицея высказывается положительно – мальчик хорошо учился, подавал большие надежды. Учителя между собой называли подростка "рыцарем" за его характер и добродушие.
"Никто из учителей или одноклассников не заметил в нем никаких признаков депрессивности. Даже подумать не могли, что с ним что-то происходит, что он вовлечен в какие-то опасные игры", - комментирует Рябышева.
"Группы смерти" в последнее время стали популярны среди подростков. Суть игр в том, что школьникам даются разные задания, которые он должен выполнить, в противном случае – придется закончить жизнь суицидом. На слуху такие игры, как "Три кита" и "Беги или умри". Родителей просят быть крайне внимательным к общению детей в социальных сетях.