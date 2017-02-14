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Со школьниками в Ростове провели беседы о "группах смерти"

14 февраля 2017, 15:09
В лицее №130 имени Сергея Козлова в Ростове-на-Дону с учащимися провели профилактические беседы об опасностях в интернете после самоубийства одного из школьников, рассказала RostovGazeta директор лицея Мария Рябышева.

Тело 16-летнего учащегося лицея №103 обнаружили в Ростове 10 февраля. Мальчик признался в предсмертном смс своим друзьям о том, что совершает самоубийство из-за "групп смерти". Следователи возбудили дело по статье "Доведение до суицида".

"В субботу, как только стало известно о произошедшей трагедии, мы со школьниками провели беседу. Ребятам объяснили еще раз о том, что не стоит общаться в интернете с незнакомцами", - говорит Рябышева.

О погибшем школьнике директор лицея высказывается положительно – мальчик хорошо учился, подавал большие надежды. Учителя между собой называли подростка "рыцарем" за его характер и добродушие.

"Никто из учителей или одноклассников не заметил в нем никаких признаков депрессивности. Даже подумать не могли, что с ним что-то происходит, что он вовлечен в какие-то опасные игры", - комментирует Рябышева.

"Группы смерти" в последнее время стали популярны среди подростков. Суть игр в том, что школьникам даются разные задания, которые он должен выполнить, в противном случае – придется закончить жизнь суицидом. На слуху такие игры, как "Три кита" и "Беги или умри". Родителей просят быть крайне внимательным к общению детей в социальных сетях.

Могут ли такие беседы реально повлиять на кого-то?
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