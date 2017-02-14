Со школьниками в Ростове провели беседы о "группах смерти"

"Группы смерти" в последнее время стали популярны среди подростков. Суть игр в том, что школьникам даются разные задания, которые он должен выполнить, в противном случае – придется закончить жизнь суицидом. На слуху такие игры, как "Три кита" и "Беги или умри". Родителей просят быть крайне внимательным к общению детей в социальных сетях.